»Mobilni zbiralnik je del projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, katerega namen je med drugim ozaveščanje o pomembnosti pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami. Napačno odloženi e-odpadki, predvsem stare sijalke in sijalke, ki vsebujejo težke kovine, imajo velik negativen vpliv na okolje, tudi na podtalnico,« je povedala Urša Dolinšek, koordinatorica projektnih aktivnosti iz podjetja Zeos, in dodala, da bodo v naslednjih mesecih odšli na podeželje.

»Šli bomo na različne konce države in ga postavljali predvsem na odročnih območjih, kjer v bližini ni nobenega zbiralnika. Na tak način bomo ljudem olajšali pravilno odlaganje tovrstnih odpadkov.« V okviru projekta si med drugim želijo vzpostaviti infrastrukturno mrežo za čim bolj preprosto in dosegljivo možnost ločevanja teh odpadkov.

Od hladilnikov do telefonov, računalnikov, baterij, igrač in sijalk

»Zbiramo vse, kar deluje na elektriko oziroma na baterije: od hladilnikov, štedilnikov, klimatskih naprav, pralnih strojev, sušilnih strojev, računalnikov, monitorjev, televizorjev do telefonov, vrtalnikov, sušilnikov, zobnih krtačk na elektriko, igrač na baterije, baterij in sijalk,« je dejala Dolinškova.

Akcija poteka v sklopu petletnega evropsko podprtega projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki in pod sloganom E-cikliraj, v okviru katerega so v preteklih dveh letih na ekoloških otokih postavili več kot 600 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in okoli 60 zelenih kotičkov. Najdete jih predvsem v trgovinah, kjer prodajajo tehnično opremo. Seznam lokacij zbiralnikov je na spletni strani www.stariaparati.si.

»Namen projekta je, da postavimo čim več točk za zbiranje starih aparatov širom po naši državi, zato nameravamo število zbiralnikov še povečati, v prihodnji mesecih pa bo svojo pot po Sloveniji začel tudi mobilni zbiralnik,« je še dejala Dolinškova. Dodala je, da bo v aprilu zbiralnik stal na območju Škofje Loke, Novega mesta in Vrhnike, do poletja pa še na območju Trbovelj, Krškega, Idrije, Cerknega, Velenja ter okoliških občin in Slovenskih Konjic. Za jesen se še dogovarjajo z nekaterimi drugimi občinami. Točne termine in mikrolokacije mobilnih zbiranj bo družba Zeos objavljala na spletni strani projekta in drugih svojih spletnih kanalih.