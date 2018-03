V prostorih krajevne skupnosti v Mojstrani je ob četrtkih, ko v okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske poteka delavnica šivanja, sila živahno. Mentorica Nada Grah ima pod nadzorom skorajda vsak rez v tkanino in vsak šiv s sukancem. Deli dragocene nasvete in opozarja na skrite pasti krojenja in šivanja, medtem pa se predelave oblačil loteva tudi sama.

Iz dragega, a neuporabnega krila nova obleka

Grahova je ob našem obisku na mizo položila bel pleten pulover in vanj brez milosti potisnila velike šiviljske škarje. »Pulover je preozek. Tukaj bom prerezala in všila belo čipko,« je pojasnjevala, medtem ko so škarje neusmiljeno drsele po pletenini. »Izrez mi ni všeč, zato ga bom odrezala in spremenila,« je nadaljevala in prvotni ovratnik je že ležal med odrezki. Lotila se je še rokavov in razrezan pulover je spominjal na naključne kose materiala. Že v naslednjih trenutkih so ti, z novimi elementi, ki jih je bilo treba le še zašiti skupaj, dobivali novo privlačno podobo.

»Tudi brezrokavnik, ki ga nosim danes, je bil včasih jakna,« pove mentorica in po mizi razgrne še nekaj oblačil, ki so jim udeleženke delavnice »prišile« novo podobo. »Iz dragega krila, ki ga nisem nosila, sem si s pomočjo Nadinih nasvetov naredila čudovito obleko,« pravi ena od udeleženk delavnice Melita Djurič. Tokrat se je posvetila klobukoma, ki si ju je znova želela nadeti na glavo, a sta bila preširoka. »Včasih smo imeli bolj košate pričeske. Zdaj pa moram zložiti papir, ga potisniti za notranji rob klobuka in ga prišiti zraven blaga,« opisuje proces oženja.