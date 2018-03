Predlog za dopolnitev ustavnega zakona sta pripravili SDS in NSi. Po njem NLB ne sme izplačevati zahtevkov iz pravnomočnih sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog. Če bi prišlo do izvršb oz. zaplembe premoženja NLB na Hrvaškem, bi Slovenija sprožila kompenzacijske ukrepe z izterjavo premoženja od hrvaških družb v večinski državni lasti prek slovenske finančne uprave.

Na pravne dileme, ki izhajajo iz predloga, bodo odgovarjali France Arhar, Rado Pezdir, Dominika Švarc Pipan, Gorazd Podbevšek in Drago Zadergal. To so strokovnjaki, ki so jih v strokovno komisijo po informacijah iz DZ predlagali SMC, NSi, SD, stranka Alenke Bratušek in SDS. Predlogov nista posredovali DeSUS in Levica.

Navzoči na današnji seji ustavne komisije so ocenili, da se postopke za dopolnitev ustavnega zakona da izpeljati pred parlamentarnimi volitvami. Vsi, razen Levice, so se tudi strinjali, da je nekaj proti nezakonitim ravnanjem Hrvaške treba storiti ter da je ustavni zakon ena od poti, ki vodijo do cilja, to je zaščita državnega premoženja v obliki kapitalske naložbe v NLB.

Cerar: Vlada pozdravlja namene in cilje ustavnega zakona »Predlog vlagamo, ker to pomeni dodatno zaščito, saj že sedanji pravni okvir ne omogoča tovrstnih dejanj hrvaških sodišč. Je pa treba v političnem smislu poudariti, da slovenskega premoženja ne damo,« je pojasnil Andrej Šircelj (SDS). Izrazil je upanje, da bo DZ dosegel čim večje politično soglasje: »Da bomo o tem odločili državotvorno, ker so rešitve vitalnega pomena za nadaljnji obstoj in razvoj slovenske države.« Jernej Vrtovec (NSi) je dodal, da je ta predlog v tem trenutku »edina protibolečinska tableta«, ki jo ima država. »Ima določene pravne posledice, morebitne pravne dileme je treba skozi postopek razrešiti,« je dejal in poudaril: »Zakon mora biti jasen signal slovenske politike, da mislimo resno.« Vlada je na predlog danes sprejela mnenje. »Vlada pozdravlja namene in cilje predlaganega ustavnega zakona,« je povedal premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar. Kot je povzela ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, vlada ocenjuje, da je treba državno premoženje zaščititi pred nezakonitimi izvršbami, a da se ji je ob pregledu predloga postavila vrsta ustavnopravnih strokovnih vprašanj. Ponovila sta, da predlog ne daje dejanske zaščite za NLB, če bi prišlo do izterjav. »Iščemo ukrepe, kako demotivirati Hrvaško za takšna protipravna dejanja,« je zagotovil Cerar. Vraničar Ermanova pa je pred začetkom seje ustavne komisije povedala, da predlog za zaščito NLB usklajujejo z Evropsko komisijo, saj mora biti v skladu z evropskim pravom na področju državnih pomoči. Z njo potekajo tako pogovori glede privatizacije NLB kot o tem, kako nasloviti to vprašanje. »Verjamem, da bo za obe vprašanji rešitev treba poiskati hkrati. Predlog za spremembo zavez je bil komisiji posredovan, ko je vlada še imela polna pooblastila. Kako daleč lahko gredo pogovori, bo odvisno od skupne odločitve vlade, v tistem trenutku pa bo tudi služba vlade za zakonodajo morala podati stališče, ali je to še v skladu s tekočimi posli,« je dodala.