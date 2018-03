Zunanji minister Karl Erjavec je danes v državnem zboru, kjer se je udeležil seje ustavne komisije DZ, novinarjem povedal, da je še prezgodaj odgovoriti, kako bo ravnala Slovenija v primeru napada z živčnim strupom na ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo v britanskem Salisburyju 4. marca, za katerim naj bi stala Moskva.

»Mi se držimo stališča, ki je bilo sprejeto na Evropskem svetu, da je pač treba ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo,« je povedal zunanji minister. Bo pa po njegovih napovedih gotovo v četrtek to zadevo obravnavala vlada.

Voditelji članic EU so sicer v petek v Bruslju podprli oceno Velike Britanije, da je za napad z živčnim strupom v Salisburyju »zelo verjetno« odgovorna Rusija. Več držav je tedaj tudi napovedalo sankcije proti Rusiji, zlasti izgon njenih diplomatov.

Hrvaška bo izgnala enega akreditiranega ruskega diplomata

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Zagrebu povedal, da so se po današnjih posvetovanjih s predsednikoma države in sabora Kolinde Grabar-Kitarović in Gordana Jandrokovića odločili za izraz solidarnosti z Veliko Britanijo in da bodo enega izmed ruskih akreditiranih diplomatov razglasili za nezaželeno osebo na Hrvaškem. Ni želel govoriti o konkretnem imenu. Zavrnil je tudi ugibanja o morebitnih protiukrepih Moskve.

Hrvaški premier je zanikal, da bi odločitev o izgonu ruskega diplomata vplivala na postopek prestrukturiranja Agrokorja, potem ko se je največja upnica hrvaške družbe, ruska Sberbanka prejšnji teden vrnila za pogajalsko mizo.