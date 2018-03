Človeška lenoba resnično dosega nove ravni. Podjetje Rekimoto Labs je razvilo naglavno masko, s katero lahko uporabnik svojo digitalno prisotnost prenese na plačano osebo, ki jo nosi. Koncept je pravzaprav preprost. Najemnik plača nekomu, da si na glavo povezne aparaturo, katere glavni del je velik zaslon z živo sliko obraza tistega, ki je nosilca najel. Slednji tako prevzame vlogo telesa. Tehnologija, ki jo je razvil raziskovalec Jun Rekimoto, tako omogoča, da svoje vsakodnevne opravke postorite prek nekakšnega človeškega uberja, in to kar iz udobja postelje ali naslonjača.

Vse, kar potrebujete, je računalnik, prek katerega dajete navodila, komunicirate z okolico in gledate, kar vidi nosilec. Ta se obleče v vaša oblačila in vas po svetu karseda ustrezno zastopa. Nosilec je tako fizični podaljšek vaše volje, medtem ko vaše dejansko telo počiva v topli kadi ali pa se sonči nekje na lepšem. Kot na spletu pojasnjuje podjetje, je taka rešitev idealna za ljudi, ki se jim ne ljubi obiskovati raznih dogodkov, njihova prisotnost pa je vseeno zaželena. Prek chameleon mask ste lahko prisotni tudi na pomembnih sestankih, saj je takšna udeležba menda veliko pristnejša, kot če bi z vami komunicirali zgolj prek videokonference.

Takole so zapisali na eni od svojih spletnih strani: »Poskusi so pokazali, da okolica veliko bolj upošteva nosilce mask in posledično tiste, ki jih prikazujejo, kot pa če bi šlo zgolj za spletno komunikacijo. Gre za celovitejši pristop.« Tovrstna teleprisotnost sicer na trgu obstaja že nekaj let, vendar so bili zasloni nameščeni na določene robotske pomočnike. Med bolj znanimi primeri v zadnjih letih se je pojavil robot za teleprisotnost double znamke Double Robotics. Šlo je za nekakšno stojalo z zaslonom, ki je bilo nameščeno na robotska kolesa. Vendar se je izkazalo, da so ti vseeno malce preveč moteči za okolico. Ni bilo namreč malo primerov, ko so se roboti po nepotrebnem zaletavali ali kje obtičali. Tisti, ki so ga prikazovali, tako ni naredil najboljšega vtisa.

Vzemimo visokoletečo predpostavko, da se bo chameleon mask obdržala na trgu in da ne gre zgolj za bizaren poskus pridobivanja spletne pozornosti – potem lahko pričakujemo čisto nov segment delovnih mest. Znašli se bomo pred potrebo po posameznikih, ki so zmožni dobro zastopati svojega »operaterja«. Od nosilca se namreč pričakuje, da se vede, kot da bi prevzel življenje lastnika maske. Za kar najboljšo izkušnjo v podjetju svetujejo, da si lastniki mask izberejo vizualno podobne in primerljive nosilce, saj bo tako izkušnja najboljša. Koliko naj bi taka zadeva stala, nam ni uspelo izbrskati.