Alojzija Zupan Sosič: Knjiga ne sme biti sedativ, če nas boli glava, vzemimo raje aspirin

Knjigo Teorija pripovedi je Alojzija Zupan Sosič, predavateljica na ljubljanski slovenistiki, zasnovala kot križanca med znanstveno monografijo, strokovnim priročnikom in geslovnikom. »Lahko si hermetičen in se samemu sebi čudiš, kako ti je uspelo narediti stvar zapleteno, ampak če si z njo ne more nihče pomagati, ti je spodletelo,« je prepričana. Delo, namenjeno tako literarnim znanstvenikom kot študentom, srednješolskim učiteljem in drugim, je zato obogatila z mnogimi primeri iz sodobne literature.