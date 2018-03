Če pogledamo na seznam najznamenitejših, najpriljubljenejših in najbolj izpostavljenih avtomobilov, ki so tako ali drugače pustili pečat v različnih filmih, je skorajda pravilo, da gre v veliki večini primerov za športne maloserijske primerke evropskih ali japonskih znamk na eni strani ali pa močne ameriške mišičaste zveri na drugi. Le tu in tam, resnično zelo redko, se pojavi kakšna izjema v obliki denimo luksuzne limuzine. Še bolj je nenavadno, če se taka izjema pojavi v akcijskem filmu, in najbolj nenavadno, če se v filmu o Jamesu Bondu, ki mu pač pritičejo drugačne vrste avtomobili – kupeji, roadsterji, kabrioleti… A v filmu Jutri nikoli ne umre iz leta 1997 je v vlogi Bonda Pierce Brosnan vozil prav tak avto, podaljšano največjo in najbolj luksuzno BMW-jevo limuzino serije 7. Natančneje: različico 750iL.

Toda to, da jo je vozil, še ne pomeni, da je tudi sedel za njenim volanom. No, krajši čas sicer tudi, a večino časa, ki je bil avtomobilu namenjen v filmu, je Bond svoj štirikolesnik upravljal s pomočjo daljinskega upravljalnika, ki ga je imel kar na svojem telefonu svojčas izredno priljubljene, danes pa na področju mobilnih aparatov praktično mrtve znamke Ericsson.

Osrednji akcijski kader z avtomobilom v glavni vlogi se malo pozneje zgodi v parkirni hiši v Hamburgu, kjer Bond zagleda nepridiprave, ki skušajo vlomiti v njegov avto. Zato po telefonu spusti solzivec, avto zažene in skoči na zadnji sedež, s katerega nato s telefonom ubeži vsem zasledovalcem, pri tem pa uporabi domala vse naštete pripomočke, ki jih ima v avtomobilu. Ta se pri tem seveda tudi močno poškoduje, pri čemer se vmes oglasi omenjeni ženski glas, ki pravi: »Opozorilo! Nevarna vožnja izniči garancijo!« Naposled sam skoči iz avtomobila, ki nato prebije betonsko pregrado na strehi parkirne hiše, poleti in pristane v izložbi izposojevalnice avtomobilov, ko se iz razbitega BMW znova zasliši glas, ki reče: »Čestitke za varno vožnjo!«

Da utegne biti tako, da slutiti že kader, v katerem Q ( Desmond Llewelyn ) predstavi Bondu njegove najnovejše igračke, torej tudi avto, ki je med drugim opremljen z ojačano šasijo, posebnimi ročaji vrat z elektrošokom, mehanizmi za sproščanje solzivca in žebljičkov, raketami, samonapihljivimi pnevmatikami in omenjenim daljinskim upravljalnikom, s katerim ima Q ogromno težav, Bond pa seveda upravljanje obvlada v trenutku. Za nekaj komičnih vložkov poskrbi tudi ženski pozdravni glas, ki voznika obvešča o nekaterih nujnih zadevah (o pripenjanju pasu in podobno), saj govori v angleščini z močno poudarjenim nemškim naglasom. »Zdelo se mi je, da boš ženskemu glasu namenil več pozornosti,« izbiro Bondu pojasni Q.

Uporabili so 17 avtomobilov

Za snemanje kadrov v omenjeni garažni hiši v Nemčiji so uporabili skupno kar 17 različnih avtomobilov BMW serije 7, pri čemer je treba omeniti, da so dejansko uporabljali avtomobile 740iL, ki pa so jih označili kot 750iL, torej kot močnejše različice. Kakor koli, od 17 omenjenih avtomobilov so štiri prilagodili tako, da je bil voznik skrit in se ga ni videlo za volanom, kar je bilo seveda nujno, da je dejansko bilo videti, kot da Bond avtomobil upravlja s pomočjo mobilnega telefona. Vse skupaj so uredili tako, da so volanski mehanizem podaljšali do zadnje klopi in tja, skritega za vozniški sedež, namestili volanski obroč. Voznik na zadnji klopi je imel ob tem na voljo monitor, na katerem se je s pomočjo različnih kamer prikazovala okolica avtomobila, da ga je lahko upravljal.

Prav posebej so prilagodili tudi omenjeni avto, ki je poletel s strehe garažne hiše, saj so ga morali narediti kar se da lahkega. In še ena zanimivost: registrska številka BMW v filmu Jutri nikoli ne umre je bila BMT2144, kar je zelo podobno kombinaciji na registrski tablici astona martina DB5 iz filma pred tem (Zlato oko), prvega s Pierceom Brosnanom v glavni vlogi – ta je imel namreč številko BMT 214A.