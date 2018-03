No, zdaj imamo preplačani blok 6, ki se pogosto ustavlja iz znanih in neznanih vzrokov, dražje ogrevanje Velenjčanov in dodatno degradirano okolje ter jamranja Kontiča, da so bili ob pričetku gradnje deležni veliko obljub in zavez, kaj se bo v dolini postorilo na račun gradnje.

Vendar je v politiki vedno tako, da je mogoče tudi slabo stvar obrniti na dobro. Letos je pač volilno leto in treba je poskrbeti, da se volilcem vsaj vsako četrto leto obljubi kakšen bombonček, da ne pozabijo, koga je treba voliti. In tako je prvotno eden najzvestejših zagovornikov gradnje bloka 6 poslanec Kontič prestopil v vlogo župana Velenja in zagrozil, da bo preko sodišča, morda tudi evropskega, če bo treba, poskrbel, da bodo občani deležni ustreznega nadomestila in odškodnine za vse tegobe, ki jih povzročata TEŠ in HSE. Tako bo eden največjih zagovornikov projekta v isti osebi tudi njegov tožnik. Kakšen resničnostni šov!

Ne glede na znani selektivni spomin politikov iskreno upam, da bivši poslanec in sedanji župan Kontič intimno čuti ob tem vsaj malo nelagodja. Morda pa se nam v prihodnosti zgodi celo to, da bo kateri od povzročiteljev fiaska z blokom 6 prikorakal pred KPK in vložil samoprijavo.

Matjaž Martinšek, Ljubljana