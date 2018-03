Aktivnosti ob tednu pisanja z roko bodo potekale na več kot 100 osnovnih in srednjih šolah, knjižnicah ter medgeneracijskih centrih. Udeleženci bodo na razglednice pisali na roko napisana sporočila, udeležili pa se bodo lahko tudi predavanja o pomenu pisanja z roko, tudi s področja grafologije in kaligrafije.

Letos bodo v društvu med učenci, dijaki in učitelji prvič izvedli raziskavo o odnosu do pisanja z roko.

V društvu želijo z organizacijo tedna pisanja z roko ohranjati kulturo pisne komunikacije in opozarjati na ravnovesje med pisanjem z roko in pisanjem na tipkovnico. Kot so opozorili, je pisanje pomembna spretnost. »Strokovnjaki ugotavljajo, da možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost,« so dodali.