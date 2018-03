Stavka zaposlenih v policiji, na ministrstvu za notranje zadeve in na inšpektoratu za notranje zadeve je uperjena proti vladi, ki pa z odstopom premierja Mira Cerarja nima pooblastil za nadaljevanje pogajanj, so opomnili v sindikatih. Ker je nadaljevanje pogajanj v času do oblikovanja nove vlade nesmiselno, sta se sveta obeh sindikatov odločila za začasno prenehanje stavkovnih aktivnosti. »Stavka pa ni preklicana, zato prostori in vozila še naprej ostanejo označeni s plakati stavka,« so pojasnili.

Kot so zapisali v sindikatih, se je ne glede na navedeno v dosedanjih pogajanjih vlada jasno opredelila, da so nekatere stavkovne zahteve v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve. Od vodstva ministrstva zato zahtevajo aktivno reševanje teh zadev, pa tudi odprtih zadev iz sporazuma leta 2016.