Malezijska vlada poudarja, da so lažne novice postala globalna skrb in da je predlagani zakon namenjen izključno javnemu interesu in zagotavljanju pravice do svobode izražanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vendar pa organizacije za človekove pravice ob tem opozarjajo, da bi režim zakon lahko zlorabil in z njim zatrl svoje kritike. Predlagani zakon je »močno orožje s katerim bo vlada utišala svoje nasprotnike«, meni tudi predstavnik opozicije Charles Santiago.

Malezijska vlada je osnutek novega zakona predstavila le pol leta pred parlamentarnimi volitvami. Te naj bi potekale 26. avgusta, a pričakujejo, da bo do njih prišlo že prej. Malezijski premier Najib Razak je že v preteklosti pogosto kritiziral politike in medije, ki so mu očitali domnevno zlorabo državnega denarja. Najib je vse te obtožbe sicer odločno zanikal.