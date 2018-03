V popoldanskih urah bodo predvajali filme v sklopu programa Kinobalon, ki je namenjen družinam in otrokom, medtem ko bodo v večernih urah na svoj račun lahko prišli tisti, ki bi si želeli ogledati katerega od aktualnih filmov, ki so na sporedu tudi v mestnem kinu. V Centru Zalog bodo namreč predvajali kar pet nominirancev in dobitnikov oskarjev, med njimi tudi zmagovalno ljubezensko zgodbo Oblika vode. Spomladansko gostovanje bodo v Zalogu sklenili s predvajanjem večkrat nagrajenega slovenskega dokumentarca Družina v režiji Roka Bička. Projekcije filmov se bodo v zaloški dvorani, ki sprejme 144 gledalcev, nizale od 8. aprila do 6. maja, natančen spored pa je objavljen na spletni strani Kinodvora. V parkirni hiši zaloškega centra bo obiskovalcem omogočeno brezplačno parkiranje.