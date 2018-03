Zgodovinski let je včeraj uspešno opravil avstralski letalski prevoznik Quantas. Med mestom Perth, ki leži na zahodu Avstralije, in Londonom v Veliki Britaniji se razteza 14.875 kilometrov, ki so jih prepotovali v dobrih sedemnajstih urah in šestih minutah. Na zgodovinskem letu je bilo več kot 200 potnikov in 16 članov posadke, iz Pertha pa so odrinili nekaj minut pred sedmo zvečer v soboto. Veliko potnikov si je ta let izbralo ravno zaradi njegove zgodovinske komponente.

Let naj bi v celoti spremenil letalsko industrijo

Več dejavnih v letalski industriji je let označilo za akter, ki bo letalsko industrijo v celoti spremenil. Sicer ni prvi, ki je brez postanka opravil toliko kilometrov, hkrati ni bil najdaljši na svetu. Za najdaljši let na svetu velja let prevoznika Singapore Airlines, ki je med New Yorkom in Singapurjem vzpostavil direktno povezavo, ki obsega 15.300 kilometrov.

Zadovoljni so bili tudi potniki, ki so po pristanku povedali, da je bilo na krovu »veliko vznemirjenja«, da je bilo »udobno« in predvsem praktično, saj ni bilo potrebe po presedanju, poroča BBC. Na letališču Heathrow so jih ob pristanku sprejeli tudi predstavniki letališča in nekaj maskot.