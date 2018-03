Steven Tyler se je kot Steven Victor Tallarico rodil 26. marca 1948 v New Yorku. Zaslovel je prav kot pevec skupine Aerosmith, katere začetki segajo v leto 1970. Kmalu po nastanku je zasedba izdala albuma, ki sta zaznamovala zgodovino težkega rocka Toys in the Attic (1975) ter Rocks (1976) z uspešnicami, kot so Dream On, Sweet Emotion in Walk This Way.

Sredi 80. let se je nehal drogirati

Glasbenik je konec 70-ih let in v začetku 80-ih zapadel v odvisnost od težkih drog in alkohola, popularnost zasedbe pa je nato precej upadla. Tylerja in kitarista skupine Joeja Perryja so poimenovali celo toksična dvojčka. Leta 1986 je Tyler uspešno prestal program odvajanja od drog, Aerosmith pa so ponovno pridobili na priljubljenosti, ko sta se s Perryjem pojavila v izjemno uspešni priredbi njihove skladbe Walk This Way, ki so jo podpisali Run-D.M.C.

Nato so Aerosmith svoj povratek na glasbeno sceno zaznamovali z uspešnimi albumi, kot so Permanent Vacation (1987), Pump (1989), Get a Grip (1993) in Nine Lives (1997), iz katerih se je na lestvicah najuspešnejših singlov pojavilo kar trinajst skladb, skupina pa je v obdobju izida omenjenih albumov prejela številne nagrade.

Na višku ustvarjanja zasedbe se je Tyler proslavil kot ena najprepoznavnejših rock ikon. Od konca 80-ih let je pevec privolil v kar nekaj solo glasbenih sodelovanj, med drugim z Aliceom Cooperjem, skupino Mötley Crüe, Santano in Pink. Preizkusil se je tudi kot igralec in napisal izredno dobro prodajano knjigo spominov.