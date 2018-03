Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V torek bo spremenljivo oblačno s kakšno manjšo in kratkotrajno ploho, pogostejše pa bodo popoldne. Čez dan bo pihal veter spremenljive smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 11 do 14, v hribovitih delih severne Slovenije okoli 8 stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bo več sonca predvsem ob morju in ponekod na vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo. V notranjosti Slovenije bo hladneje.