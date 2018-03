Analitiki sicer ocenjujejo, da terminske pogodbe v juanih, ki po ocenah nekaterih prihajajo občutno prepozno, ne bodo uspele resno spodkopati primata newyorških in londonskih terminskih pogodb za zahodnoteksaško nafto in nafto brent. Med razlogi za to je tudi kitajski strog nadzor nad kapitalom.

Več radovednosti kot interesa »Za zdaj je več radovednosti kot pa dejanskega interesa za sodelovanje na tem trgu,« je ocenil analitik družbe Energy Aspects Michal Meidan. Večina strokovnjakov meni, da bi kitajske pogodbe lahko predstavljale regionalni barometer ponudbe in povpraševanja v Aziji, težko pa se bodo kratkoročno kosale v mednarodnem okolju. Terminske pogodbe vlagateljem omogočajo zavarovanje pred spremembami cen v prihodnosti. Ponujanje teh pogodb v juanih bi lahko energetsko lačni Kitajski, ki je lani prehitela ZDA kot največja svetovna uvoznica nafte, zagotovilo več nadzora nad cenami zanjo najbolj zanimive sorte nafte.