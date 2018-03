Miami je izgubil v Indianapolisu, in sicer šele po podaljšku s 107:113. Goran Dragić ni imel svojega večera, saj je v 35 minutah dosegel le devet točk (6 podaj, 4 skoke), dan pa si bo za celo življenje brez dvoma zapomnil njegov trener Erik Spoelstra, ki ni bil na klopi, saj je pri 47. letih prvič postal oče.

Miami ima do konca rednega dela še osem tekem in kar šest od teh jih bo igral v domači dvorani American Airlines. Najprej so na vrsti Cleveland, Chicago, Brooklyn in Atlanta.