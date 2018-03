V Egiptu se danes začenjajo tri dni trajajoče predsedniške volitve, na katerih sta zgolj dva kandidata: aktualni voditelj, nekdanji general Abdel Fatah Al Sisi, in njegov zaveznik oziroma menda celo občudovalec, vodja liberalne stranke El Ghad Musa Mustafa Musa. V takšnih okoliščinah o zmagovalcu ni nobenega dvoma. To bo znova Al Sisi, vprašanje je le, kolikšna bo volilna udeležba. Predsednikovi privrženci si zelo prizadevajo, da bi bila čim višja in da bi to dalo verodostojnost njegovemu drugemu mandatu na čelu tretje najštevilnejše afriške države.

Šest tekmecev aretiranih ali pa so odstopili Opozicija je pozvala k bojkotu volitev, ker je oblast po njenem prepričanju ustrahovala vse verodostojne nasprotnike Al Sisija, ki so se zato umaknili iz tekme. Januarja so oblasti aretirale potencialno najresnejšega tekmeca Al Sisija, nekdanjega načelnika generalštaba egiptovske vojske Samija Anana, in to le nekaj dni po napovedi kandidature. Očitajo mu, da je ponaredil dokumente oziroma da ni dobil dovoljenja vojske za kandidaturo. Anan sicer ni imel prave možnosti za zmago, bi pa predstavljal sprejemljivo alternativo za vsaj del volilcev, česar si Al Sisi ne želi. Po teh dogodkih je udeležbo odpovedalo še pet drugih opaznejših potencialnih kandidatov, od nečaka nekdanjega voditelja, Mohameda Anvarja Sadata, do nekdanjega premierja Ahmeda Šafika in polkovnika Ahmeda Konsove, ki je tudi končal za zapahi.