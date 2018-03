Levica po dvakrat več poslanskih sedežev

Ker so bili v prejšnjem mandatu – in še vedno so – konsistentni, so si pridobili kredibilnost, na katero stavijo pri naskakovanju rezultata ob prihajajočih državnozborskih volitvah, poudarjajo v Levici. Z vztrajanjem pri redistribuciji bogastva, dvigu minimalne plače ter antimilitarizaciji računajo na (vsaj) dvanajst sedežev v parlamentu.