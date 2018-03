Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri zvečer v Stožicah proti Belorusiji popravljala vtis s petkove polomije v Celovcu. Visok poraz proti Avstriji z 0:3 je streznil slovensko vrsto, ki je bila tako nekonkurenčna kot na lanskoletnih gostovanjih v Glasgowu in Trnavi, ko je zapravila možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Selektor Kavčič zaščitil igralce

Slovenija je nazadnje izgubila tako visoko pred petimi leti proti Bosni in Hercegovini, ko je drugi mandat na položaju selektorja začel Srečko Katanec. Njegov naslednik Tomaž Kavčič je osvežil reprezentanco in s spremenjeno postavitvijo 4 - 2 - 3 - 1 začel novo obdobje z negativno oceno. V slovenski igri ni bilo želje po zmagi, igralci so bili na igrišču preveč oddaljeni od avstrijskih tekmecev, prav tako je bilo premalo odločnosti v boju za drugo žogo. Avstrija je ob neagresivni slovenski igri prevladovala na sredini igrišča in imela avtocesto do kazenskega prostora. Ko je David Alaba zadel za avstrijsko vodstvo, se Slovenija tudi po številnih menjavah ni pobrala. Kavčičevi izbranci so po tekmi poudarili, da bodo morali na naslednjih tekmah pokazati bistveno več. V garderobi še ne zganjajo panike, saj je časa do jesenske uverture v ligo narodov še dovolj.

Slovenska javnost čaka, da bo selektor Tomaž Kavčič na današnji tiskovni konferenci spregovoril tudi o analizi tekme, potem ko v petek zvečer ni bil preveč konkreten z odgovori. Igralce je zaščitil z izjavo, da ni izgubil zaupanja v nikogar, obenem pa je priznal, da se je tudi sam nekaj naučil iz avstrijske zaušnice. »Moramo se zamisliti nad prikazanim. Pogovorili se bomo o napakah in jih poskušali odpraviti. Zagotovo lahko igramo boljše, a bomo morali biti čvrsti,« je komentiral Tomaž Kavčič, ki od vseh slovenskih trenerjev najbolj pozna sedanjo generacijo, s katero je deloval že kot selektor mlade reprezentance. Pred Kavčičem je visok izziv, da iz kakovostnih posameznikov ustvari homogeno moštvo, ki se bo uvrstilo na evropsko prvenstvo 2020.