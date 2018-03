Sprehod po gradu, ki ga že davno ni več

Inovativna turistična aplikacija, ki so jo razvili v kočevskem in belokranjskem podjetniškem inkubatorju in temelji na tehnologiji obogatene resničnosti, omogoča 3D-rekonstrukcijo zgodovinskih dogodkov in znamenitosti. Slovenija bi lahko postala celo prva država na svetu, ki turistom ponuja tovrstno izkušnjo.