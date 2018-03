Majde Šilčeve ulica je nastala z gradnjo stadiona Ilirija. No, veliko po začetku gradnje stadiona, kajti ta zgodba se je začela tik po prvi svetovni vojni. Leta 1911 je v kavarni Roža v Židovski ulici nastal nogometni klub Ilirija, ki se kiti z naslovom najstarejšega slovenskega nogometnega kluba. Problem je bil, kje bodo igrali nogomet. Najprej so to počeli ob Tivoliju. Nato pa je Stanko Bloudek, ki je bil aktiven član kluba, Oskarja Koslerja, lastnika kasnejše pivovarne Union in Cekinovega gradu, naprosil, da je klubu dal v najem travnike v Zgornji Šiški.

Po Bloudkovih načrtih so tam zgradili stadion, ki je veljal za enega najlepših v Sloveniji. Na najpomembnejših tekmah se je zbralo tudi po nekaj tisoč gledalcev. Stadion je imel celo pokrito tribuno in tekaške steze. Prvo tekmo so na njem odigrali 24. avgusta 1919, ko je Nogometni klub Ilirija premagal zagrebško Sparto s 4:2. Ilirija je na njem slavila 12 naslovov slovenskih prvakov, leta 1929 je bil s stadiona tudi prvi radijski prenos tekme. Po drugi svetovni vojni stadion ni imel več tako bleščave podobe kot pred vojno. V petdesetih letih so v njegovi okolici začeli graditi hiše, leta 1963 pa so zgradili nov stadion, tokrat bolj kot nogometu posvečen spidveju. Takrat, natančneje leta 1957, so tudi poimenovali ulico, ki teče ob stadionu, po narodni herojinji Majdi Šilc.