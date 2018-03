Hvala vam, dr. Mastnak. V današnjih časih zagotovo ni lahko biti novinar in prav tako ne kritičen in neodvisen zapisovalec dogodkov. Ni jih veliko, a tisti, ki so, dajejo upanje, da v poplavi indoktrinacij, prirejenih resnic in neresničnega, političnim silam všečnega pisanja in poročanja vendarle še lahko prebereš kakšno resnico. Prav zaradi tega s posebnim veseljem odprem sredin Dnevnik in zato mu ostajam zvesta.

Kolumne dr. Mastnaka so tisto, zaradi česar se splača brati. Vsakič znova se dotakne resničnih problemov, jasno spregovori o njih. Zanj ni nedotakljivih in velikih nezmotljivih. Brez strahu jih razgali in spregovori o njih.

Tudi zadnja kolumna Britanski »projekt Rusija« nas pelje v vojno je odličen prikaz resnice sedanjega časa. Prava slika vsega prirejenega, kar se dogaja na političnem parketu Evrope. Vredno branja in avtorjevega spoštovanja. Zato zapis resnice v kolumni dr. Mastnaka pričakovano ni ostal neopažen. Gospa Sophie Honey, britanska veleposlanica v Ljubljani, se je tako v sobotnih Mnenjih Dnevnika oglasila in protestirala z zapisom:

»Verjetno ste videli izjavo voditeljev članic Evropske unije, v kateri so v največji možni meri obsodili napad in podprli oceno vlade Združenega kraljestva, da je zanj zelo verjetno odgovorna Ruska federacija in da ni verjetnega alternativnega pojasnila. Podobno meni tudi ameriška administracija.«

Vse smo videli, gospa veleposlanica, in prav tako še nismo pozabili »trdnih in nedvoumnih dokazov« o orožju Sadama Huseina ter njegove likvidacije na osnovi »dokazanega«. Zdaj nas znova prepričujete o novih »verjetnih dokazih« nevarnosti iz Rusije. Resnica je zagotovo najbolj ostra puščica in zato odziv ne preseneča. Vam, gospod dr. Mastnak, pa hvala za dokaz, da neodvisni zapisi in mnenja še obstajajo.

Mira Kofler, Škofja Loka