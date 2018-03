HE na srednji Savi in sulci

V preteklem tednu smo imeli priložnost videti slovenske poslance, ki so se naučili glasovati proti samim sebi, vse po navodilu svojih vodij. Poleg nekaj zakonskih predlogov, vloženih tik pred zaključkom mandata, je bil vložen tudi predlog energetskega koncepta Slovenije, ki se je pripravljal skoraj dve leti v različnih segmentih naše družbe. Skoraj celo leto je poslanec Ivan Hršak iskal soglasje vodilne politične stranke aktualne koalicije za vložitev zakona o gradnji HE na srednji Savi. Zakon je bil pripravljen po vzoru podobnega zakona o gradnji HE na spodnji Savi. Po tem zakonu se pripravlja gradnja zadnjega takšnega objekta na spodnji Savi in je logična posledica nadaljevanje tovrstne gradnje na srednji Savi.