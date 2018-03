Nogometaši Mure so pred 3800 gledalci na stadionu Fazanerija izgubili pomurski derbi proti Nafti. Lendavčani so po zaostanku v prvem polčasu z 0 : 1 v drugem zrežirali zasuk in z izidom 2 : 1 vodilni ekipi druge lige zadali šele drugi prvenstveni poraz v sezoni. Nafta je sicer do presenetljive zmage prišla z igralcem manj, saj je v 56. minuti drugi rumeni karton prejel Liridon Osmanaj.

Poraz Mure je izkoristila drugouvrščena Drava, ki je doma z 2 : 1 premagala Radomlje in znižala zaostanek na šest točk. Za Ptujčane je oba zadetka dosegel nekdanji slovenski reprezentant Nastja Čeh.

2. SNL, 20. krog: Drava – Radomlje 2 : 1 (1 : 1); strelci – 1 : 0 Čeh (22/11 m), 1 : 1 Hajrić (42/11 m), 2 : 1 Čeh (75), Mestni stadion Ptuj, gledalcev 300, sodnik: Lacković

Sežana – Veržej 3 : 0 (2 : 0); strelci – 1 : 0 Sever (6/11 m), 2 : 0 Bačanin (37), 3 : 0 (51), stadion Rajka Štolfa, gledalcev: 223, sodnik: Matkoić

Krka – Brežice 5 : 0 (2 : 0); strelci: 1 : 0 Cvrtila (15), 2 : 0 Vujčić (35), 3 : 0 Cvrtila (61), 4 : 0 Kambič (67), 5 : 0 Kastrevec (82), Portoval, gledalcev 100, sodnik: Mertik.

Bravo – Brda 0 : 1 (0 : 1), strelec: 0 : 1 Kodermac (31), stadion Športni park Šiška, gledalcev 150, sodnik: Stojanoski.

Dob – Jadran Dekani 2 : 0 (1 : 0); strelec: 1 : 0 Jarovec (28), 2 : 0 Jarovec (49), Športni park Domžale, gledalcev 100, sodnik: Drnovšek.

Zarica Kranj – Rogaška 1 : 3 (0 : 1); strelci: 0 : 1 Brodnjak (32), 0 : 2 Šlogar (67), 0 : 3 Neskić (80),1 : 3 Ahačič (82/11 m), Športni center Kranj, gledalcev 150, sodnik: Obrenović.

Mura – Nafta 1 : 2 (1 : 0); strelci: 1 : 0 Sirk (7), 1 : 1 Roginić (50), 1 : 2 Vinko (74), stadion Fazanerija, gledalcev 3800, sodnik: Turk.

Fužinar – Ilirija 0 : 1 (0 : 0); strelec: 0 : 1 Nukić (55), Športni park Ugasle peči, gledalcev 350, sodnik: Karlin.