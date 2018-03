Zavod Flying Kites je leta 2007 ustanovila Angležinja Leila de Bruyne. Predtem je kot prostovoljka preživela več počitnic v revnih predelih kenijske prestolnice Nairobi in pomagala sirotam. Razočarana nad neučinkovitim modelom takšne pomoči je prevzela skrb za ducat otrok in jih odpeljala na najeto posestvo v goratem območju Kenije. Potem ko je spoznala Američana Mika Chambersa, ki se je ukvarjal s plezanjem in deskanjem na vodi, sta ustanovila Flying Kites Adventures, program gorniških in safari izletov na priljubljene točke, kot so Kilimandžaro, Mount Kenya, bazni tabor pod Everestom in Machu Picchu.

S temi potovanji sta med petičnimi strankami zbirala denar za sklad sirotišnice Flying Kites in zbrala več kot milijon dolarjev. Flying Kites je v desetih letih prerasel okvire sirotišnice in poleg osnovne šole obsega še center za mentorje. »Otrokom zagotavljamo dobro izobrazbo, hranilne obroke, varno in skrbno domače okolje in priložnost, da spoznajo, kdo so kot posamezniki,« je povedal Mike Chambers v intervjuju za ameriško revijo Climbing.

Kampus, v katerem biva več kot 80 sirot in revnih otrok, starih od štiri do 21 let, se razprostira na štirih hektarjih zemljišča ob vznožju gorovja Aberdare, v katerem kraljuje Mt. Kenya, s 5199 metri nadmorske višine drugi najvišji vrh v Afriki. Chambers je kot plezalec poskrbel, da imajo otroci v sirotišnici bogat program dejavnosti v naravi, ki vključuje tudi plezanje. »Naši otroci obožujejo avanture v naravi, gorništvo in pohodništvo, plezanje, taborjenje in tek,« pravi Američan. Aberdare je tudi eden od največjih kenijskih naravnih parkov, v njem živijo divje živali, od slonov do nosorogov, tako kot drugje pa se tudi tam soočajo s težavami krivolova. Zato se v Flying Kites intenzivno ukvarjajo z izobraževanjem otrok, da bi postali skrbniki okolja.

Kot pravi Chambers, je plezanje, ki so ga v svoj program uvedli v zadnjih letih, otroke povsem prevzelo. »Krasno je opazovati, koliko veselja jim prinaša in kako dobri so pri tem. Ko vidiš desetletnega začetnika, kako v navadnih športnih copatih prepleza smer šeste težavnostne stopnje, se vprašaš, ali si res videl že vse možnosti v športnem plezanju,« pravi Chambers, ki se je udeležil šestnajstih odprav v visoka gorstva, dvakrat pa je bil na Everestu. Leta 2014 je organiziral prvo kenijsko odpravo na Everest, ki se je končala s tragično smrtjo 16 šerp pod plazom. Jeseni se namerava vrniti v Himalajo.