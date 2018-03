Potem ko na prvih treh kvalifikacijskih tekmah v boju za uvrstitev na decembrsko EP v Franciji niso okusile zmage (poraz proti Danski, remija s Češko in Islandijo), so slovenske rokometašice danes v legendarnem Golovcu osvojile svoj prvi par točk proti Islandiji in se ji maščevale za nedavni neodločen izid v Reykjaviku (30:30). S tem so na lestvici kvalifikacijske skupine skočile na drugo mesto s točko prednosti pred Čehinjami, odločilni tekmi za napredovanje na EP (po dve najboljši ekipi iz vsake od sedmih skupin in tretja najboljša v vseh) pa jih čakata 30. maja doma z Dansko in 3. junija v gosteh s Češko.

Zaradi težav s prtljago pri vrnitvi iz Reykjavika so Slovenke v domovini ostale brez obeh petkovih treningov. Selektor Uroš Bregar je, nezadovoljen s predstavama vratark Amre Pandžić in Karmen Korenič na Islandiji, v ekipo uvrstil še tretjo vratarko (Edito Amon), namesto Lee Krajnc pa se je med šestnajsterico znašla Janja Rebolj. V Golovcu danes Islandke v šestdesetih minutah igre niso niti enkrat vodile, iztržile so le dva neodločena izida na začetku tekme (1:1, 2:2). Nato je prednost Bregarjeve čete začela naraščati in tri minute pred odhodom na odmor prvič znašala plus pet (13:8).

V vratih blestela Pandžićeva Kapetanka in levoroka ostrostrelka Ana Gros je že v prvem polčasu dosegla šest golov, s sedmimi – toliko jih je dosegla tudi v Reykjaviku – pa je bila na koncu tudi najboljša strelka tekme v Golovcu. V nadaljevanju je Bregar spočil nekaj nosilk igre, vseeno pa je razlika naraščala. V vratih je blestela Pandžićeva, ki je v 50 minutah zbrala kar 18 obramb, njene soigralke v polju pa so že pred polovico drugega polčasa dosegle rekordno razliko desetih golov (22:12). V slabih 13 minutah drugega dela je ekipa islandskega selektorja Jonatana Magnussona dosegla le dva gola in zmagovalec je bil odločen, končnih deset golov naskoka (28:18) za Slovenijo pa je bilo tudi izenačitev najvišje razlike na današnji tekmi. Na Islandiji so Slovenke prejele kar 30 golov, v Celju le 18. Povsem so ustavile najboljši islandski strelki s prve tekme, ki sta v Rejkyaviku skupaj dosegli kar 16 golov (Rut Örvarsdottir 10, Thorey Rosa Stefansdottir 6), danes pa vsaka le po enega. Prav z igro v obrambi je bil selektor Uroš Bregar zelo zadovoljen: »Pred prvo tekmo smo imeli le en skupen trening v popolni zasedbi, zato smo potem imeli težave v obrambi, pa tudi vratarki nista bila na pravi ravni. Toda ko opravimo večje število treningov, igramo dobro, kar se je pokazalo tudi v Celju, čeprav smo imeli v prvem polčasu težave z zaključnimi streli, sicer bi lahko bila razlika še precej višja. Nasploh je bila naša obramba na zelo visoki ravni, prav tako vratarka Pandžićeva in zasluženo smo dosegli visoko zmago. Upam, da se nam bo na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah pridružila še kakšna igralka. Ker ima Slovenija majhno igralsko bazo, je vsaka še kako pomembna.« Skupina 5, 4. krog: Slovenija – Islandija 28:18 (15:10), Danska – Češka 21:20 (13:9).

Četrta zaporedna ničla Kopra Koper je letošnje tekmovanje v skupinskem delu pokala EHF začel z zmago proti Cocksu na Finskem (32:27), v soboto pa so v domači Bonifiki proti istemu nasprotniku v petem krogu doživeli že četrti zaporedni poraz v Evropi. Skandinavci so že po dobrih dvajsetih minutah vodili z 9:5, a so jih Primorci – tekmo je namesto kaznovanega trenerja Veselina Vujovića vodil njegov pomočnik Vanja Kralj – po golu Adama Bratkovića v 49. minuti ujeli (19:19). A končnica tekme, pred katero sta obe ekipi že izgubili možnost za napredovanje v četrtfinale, je spet pripadla Fincem, pri katerih sta strelsko izstopala Nico Rönnberg (9) in Teemu Tamminen (6). Pri gostiteljih je bil z osmimi goli najučinkovitejši Adam Bratkovič: »Po slabšem prvem polčasu smo v drugem prikazali boljšo, učinkovitejšo in hitrejšo igro, a je bilo to premalo za zmago. Pozna se nam utrujenost igranja v tekmovalnem ritmu sobota, sreda, sobota. A tekma s Finci za nas ni bila tako pomembna, kot bo sredino gostovanje v Škofji Loki v slovenski ligi.« Skupina C, 5. krog: Koper 2013 – Cocks 23:25 (10:13), Nexe Našice – Göppingen (danes ob 19. uri).

Slovenija – Islandija 28:18 (15:10) Dvorana Golovec, gledalcev 1200, sodnika: Scevola in Alperan (oba Italija). Slovenija: E. Amon, Korenič, Pandžić, Ferfolja 3, Regner 1, Rudman, Gros 7 (2), Rebolj 1, Stanko 5, Abina 2, Zulić 2, Koren 2, Hrnčič 2, Krhlikar, Beganović 2, I. Amon 1. Islandija: Thorsteinsdottir, Stefansdottir 1, Palsdottir 2, Knutsdottir 2, Haraldsdottir 4, Juliusdottir 2, Davidsdottir, Asmundsdottir, Einarsdottir, Oskarsdottir 1, Theodorsdottir, Sturludottir 2, Magnusdottir 2, Orvarsdottir 1, Renotudottir, Albertsdottir 1. Sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Islandija 1 (1). Izključitve: Slovenija 10 minut, Islandija 8. Igralka tekme: Amra Pandžić (Slovenija).

Koper 2013 – Cocks 23:25 (10:13) Dvorana Bonifika, gledalcev 700, sodnika: Ben-Dan in Faran (oba Izrael). Koper 2013: Kocjančič 1, Postogna, Dolenc, Grzentič, Breznikar, Vlah, Krečič 5, Matijaševič 3, Poklar, Rapotec, Sokolič 4, Guček, Marič 2, Sever, Planinc, Bratkovič 8. Cocks: Zajcev, Bačko 1, Udd, Pacikalik 3, Tamminen 6, Lukjančuk, Županjac 4, Syrjälä, Rönnberg 9, Nenita 1, Morkunas, Basarić 1, Citov, Šicko. Sedemmetrovke: Koper 2013 7 (5), Cocks 6 (4). Izključitve: Koper 2013 8 minut, Cocks 14 minut. Rdeča kartona: Lukjančuk (43.), Tamminen (49.). Igralec tekme: Nico Rönnberg (Cocks).

Kvalifikacije za EP, skupina 5 1. Danska 4 4 0 0 104:77 8 2. Slovenija 4 1 2 1 108:104 4 3. Češka 4 1 1 2 99:98 3 4. Islandija 4 0 1 3 85:117 1