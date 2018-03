Kako je naivna

Poslanka in političarka Alenka Bratušek je te dni, ob peti obletnici njenega imenovanja na čelu slovenske vlade v tedanjih res težkih trenutkih za državo, nadvse aktivna. Ne samo da je izdala knjigo, posvečeno temu obdobju, in ob njenem izidu generirala številne pohvale in zahvale za opravljeno delo, ampak je bila tudi nenavadno in nadpovprečno aktivna na družbenih omrežjih, s čimer je obeležila spomin na tiste »herojske« čase, ko so menda vsi moški kolegi bežali od odgovornosti.