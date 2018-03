Mike Hughes z vzdevkom »Mad«, torej Nori, je bil nekoč voznik limuzine, zadnjih nekaj let pa deluje na področju raket in vesolja. V doma narejeni raketi, ki jo poganja para, je včeraj dosegel višino 572 metra. Dogodek v bližini kalifornijskega Amboyja so zaradi tehničnih težav in/ali zaradi tega, ker ni imel dovoljenja za svoj podvig, večkrat prestavili, poročajo tuje agencije.

»Občutek imam, kot bi šlo za izstrelitev falcona,« se je za televizijo Noize TV pošalil član njegove ekipe, Jim. Pristanek je bil dokaj trd, konica rakete se je odlomila, Hughes pa si je pri tem poškodoval hrbet, poročajo ameriški mediji. »Dosti sem imel tega, da so me označevali za strahopetca. Naredil sem raketo in se izstrelil,« je povedal Hughes.

Hughes se je tokrat že drugič izstrelil v višave. Leta 2014 mu je podvig uspel, pa se je pri njem poškodoval. Da gospodu res ne bo dolgčas, skuša namreč dokazati, da je Zemlja ravna, kaže tudi to, da je napovedal kandidaturo za kalifornijskega guvernerja.