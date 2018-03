Cerkev svetega Štefana v mestecu je bila danes zjutraj nabito polna žalujočih. Del množice je moral obred zaradi prenatrpanosti cerkve spremljati kar na njenem dvorišču, kjer so pridigo poslušali prek zvočnikov. Obred je vodil škof bližnjega srednjeveškega mesta Carcassonne, kjer je 25-letni skrajnež začel svoj morilski pohod. Pretreseni prebivalci so v spomin na žrtve pred mestno hišo položili tudi vence s sporočilom »Konec nasilju, konec, konec«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oborožen tudi z doma narejenim eksplozivom

25-letni skrajnež, oborožen s pištolo, nožem in doma narejenim eksplozivom, je morilski pohod pričel v petek v Carcassonnu. Tu je ubil enega človeka in ustrelil dva, od tega enega policista. Nato se je odpravil v Trebes, kjer je v supermarketu ubil še dva človeka - stranko in uslužbenca - in zajel talce. Njegova zadnja žrtev je bil policist Bletrame, ki se je ponudil v zameno za talko, ki jo je terorist uporabil za živi ščit. Ta je to ponudbo sprejel, nato pa je policista, ko so posredovale protiteroristične enote, večkrat ustrelil in zabodel. Policist, ki ga je Macron poimenoval za junaka, je nato isti dan ponoči v bolnišnici podlegel poškodbam.

Policija je med posredovanjem ubila napadalca. Zatem pa je še isti dan prijela njegovo partnerico, v soboto pa tudi njegovega prijatelja.