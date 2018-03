Adidasova žoga Telstar naj bi se obnašala neobičajno, prav tako pa jo je težko nadzorovati, je bilo po petkovem remiju med Nemci in Španci (1:1) mogoče slišati iz ust vratarjev. »Pripravljen sem staviti, da bo na svetovnem prvenstvu doseženih vsaj 35 golov z velike oddaljenosti. Žoga je prekrita s plastiko in jo je težko ukrotiti. Z njo sem imel kar nekaj težav. Potrebno bi jo bilo spremeniti. Za to je še dovolj časa,« je za športni dnevnik As dejal španski reprezentančni vratar Pepe Reina, z njim pa naj bi se strinjal tudi reprezentančni kolega David De Gea.

Telstar sicer ni prva žoga, ki si je s strani nogometašev prislužila negativno oceno. Podobno je bilo tudi z žogo Jabulani, s katero so igrali na mundialu leta 2010. »Še pred pričetkom svetovnega prvenstva se bomo morali na žogo navaditi in se jo naučiti nadzorovati,« je španskima vratarjema pritrdil tudi vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen.