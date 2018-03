Podatkov o brezdomni populaciji v Sloveniji sicer poročilo ne vključuje. Bojan Kuljanac iz Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice - društvo je član Feantsa - pravi, da je po podatkih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva, ljudi, ki obiskujejo njihove programe, prihajajo v zavetišča in razdelilnice hrane, prek 6000. A Kuljanac opozarja, da lahko nekateri hodijo tudi v več programov hkrati, vsaj v Ljubljani takšni zagotovo so. Kot pravi, pristojno ministrstvo govori o 2300 ljudeh, ki živijo na ulici, in ko je govora zgolj o tem, t. i. cestnem brezdomstvu, je po njegovih oceni ta številka blizu realni.

Preobremenjenost s stanovanjskimi stroški

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so A pojasnili, da je bilo lani brezdomcev, ki so bili lani vključeni v obravnavo v okviru socialnovarstvenih programov, približno 2300 do 2500. A so tudi na ministrstvu opozorili, da gre pri tej oceni za tako imenovane »odkrite ali vidne« brezdomce. Številka namreč ne vključuje prikritih brezdomcev, kot so na primer osebe v postopku deložacije, najemniki brez najemne pogodbe, gospodinjstva v kratkotrajnih zasilnih nastanitvenih rešitvah, mladi brezposelni in drugi.

Tudi omenjeno poročilo Feantsa in Fundacije Abbe Pierre opozarja še na druge vidike stanovanjske izključenosti. Kot navajajo, je v Evropi 24 milijonov gospodinjstev preobremenjenih s stanovanjskimi stroški. Številni živijo v neustreznih pogojih, se gnetejo v premajhnih bivališčih ali vlažnih stanovanjih. Da se bodo soočili z visokim bremenom stanovanjskih stroškov ali živeli v prenatrpanih stanovanjih, pa je veliko bolj verjetno za mlade med 16 in 24 letom starosti in tiste, ki niso državljani EU.