#foto Ura za Zemljo: prestolnice sveta zavite v temo

Operna hiša v avstralskem Sydneyu, pariški Eifflov stolp in Rdeči trg v Moskvi so samo nekatere od svetovno znanih znamenitostih, ki so se v soboto zvečer zavile v temo v okviru globalne akcije za osveščanje o vplivu podnebnih sprememb Ura za Zemljo. Akciji so se med drugim pridružili v Maleziji, ZDA in Mehiki.