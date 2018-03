Rakete so zdaj pri 59 zmagah in 14 porazih, s tem izkupičkom pa so boljše od moštva, ki je bilo rekordno v sezoni 1993/94. »Pravkar sem jim povedal, vseeno jim je bilo. Sem vesel, mislim, da je bilo lepo. Ekipa se bo tega uspeha zavedala čez deset let. Da ekipa zmaga na 59 tekmah ali 60, s tem pokaže, da želi vse,« je ob tem dejal trener raket Mike D'Antoni.

Eric Gordon je dosegel 19 točk, Clint Capela pa je tekmo končal z 18 točkami, 16 ujetimi žogami, tremi ukradenimi žogami in izenačil rekord kariere s šestimi blokadami. Chris Paul je zaradi poškodbe izpustil drugo tekmo zaporedoma. Prvi strelec New Orleansa je bil Anthony Davis s 25 točkami, osmimi skoki in štirimi blokadami. Rakete so pritiskale od prve minute naprej, pelikanom pa je proti koncu pošla sapa, saj so igrali že peto tekmo v sedmih dneh.

Philadelphia 76ers je s 120:108 premagala Minnesota Timberwolves in se prvič v zadnjih šestih letih približala mestom v končnici. Ben Simmons je dosegel trojnega dvojčka s 15 točkami, 12 skoki in 13 podajami.

»Moja igra skozi vso sezono je konstantna. Je pa res, da počnem nekatere stvari, ki jih že dolgo nisem,« je po tekmi dejal Simmons. Joel Embiid je bil prav tako uspešen, blokiral nasprotnike, dosegal koše z razdalje, zabil in tekmo končal z 19 točkami. »To je že drugič letos, da sem zabil. Mislim, da znam skakati,« je dejal Embiid. Dario Šarić je dodal 18 točk, Philadelphia pa je ob izkupičku 42-30 zmago oddaljena od prve končnice po šestih letih.

Orlando Magic so s 105:99 premagali Phoenix Suns, Aaron Gordon je dosegel 29 točk in 11 skokov ter rekordnih osem podaj, medtem ko je bil Elfrid Payton na drugi strani uspešen s 14 točkami.

V ostalih tekmah so Detroit Pistons s 117:95 premagali Chicago Bulls, Memphis Grizzlies so s 93:100 izgubili proti Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks pa z 98:102 proti Charlotte Hornets.

Miami Heat Gorana Dragića bodo v noči na ponedeljek gostovali v Indiani.