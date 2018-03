Vettel je danes do zmage pripomoglo dejstvo t.i. »srečnega postanka« v boksih, ko se je po virtualnem varnostnem avtomobilu na dirkališče vrnil pred aktualnim svetovnim prvakom, ki ga nato ni več spustil predse.

Šele petič se je zgodilo, da je Vettel zmagal, potem ko ni startal iz prve vrste. Kot prva sta dirko začela Hamilton in za njim z drugega mesta Räikkönen, Britanec si je dan prej pole position na dirkališču v Melbournu privozil že sedmič.

Svetovni prvak je nato svojo prednost po startu zadržal, pa čeprav je Finec s Ferrarijem takoj napadel. Vettel je nato med vodilno trojico najdlje čakal s postankom v boksih in največ odnesel od virtualnega varnostnega vozila, ki je dirko upočasnilo zaradi okvare dirkalnika Romaina Grosjeana. Hamilton se je sicer nato v nadaljevanju Nemca držal, a ga ni mogel prehiteti. Britanec je napadal, se približal na vsega šest desetink zaostanka, a kljub nekaterim izboljšavam dirkališča, znanem po slabih možnostih prehitevanja, Vetlla prehiteti ni mogel.

»Ni bilo slabo, imeli smo srečo z varnostnim avtomobilom. Izkupiček je vrhunski, užival sem v častnem krogu, saj je bilo ob progi ogromno ljudi. Na začetku sem nekoliko izgubil stik z Lewisom, potem je šlo bolje. Molil sem za varnostni avto in res se je pojavil. Dirka se je nato razvila povsem drugače in proti koncu sem res užival, predvsem v zadnjih petih krogih, ker sem vedel, da bom zmagal. Včeraj sem imel hiter krog v kvalifikacijah, ekipa pa sicer še ni povsem tam, kjer si želimo biti, ampak mislim, da je ta start v sezono res dober in to nam je dalo energijo za naprej,« je po zmagi v Avstraliji, kjer je danes prav tako osvojil že 100. stopničke v karieri, dejal 30-letni Vettel.

Po dirki branilec naslova ni mogel storiti drugega, kot čestitati Nemcu. »Čestitke Ferrariju. Naš dirkalnik je bil danes vrhunski, a konkurenti so naredili boljše delo. Pod črto lahko rečem, da imamo znova odlične pogoje za zmage, a je na tej progi res težko prehitevati. Poskušal sem vse, a ni šlo mimo, zadnjih pet krogov sem nato le še varčeval motor,« pa je po dirki menil Hamilton.

Redkobeseden je bil znova hladni Finec. »Mislim, da je bila dirka za nas dobra. Sebastian je imel malo sreče ob tej zmagi s tistim postankom, sam pa sem v nadaljevanju lahko le sledil konkurentoma in čakal na njuno morebitno napako, saj se prehitevati ne da,« pa je dejal Räikkönen.

Melbourne je bil uvod v zanimivo sezono, že prvo dogajanje pa je pokazalo, da se razmerja moči niso bistveno spremenila; vrh bodo tudi v tej sezoni krojili Ferrari, Mercedes in Red Bull. Skupno bo v sezoni 2018 na sporedu 21 dirk, zadnja bo 25. novembra v Abu Dabiju. Naslednjo bo 8. aprila gostilo dirkališče Sakhir v Bahrajnu.