Barva snega je v ruskem letovišču blizu olimpijskega mesta Sochi te dni nekonvencionalno rumena. Sicer idilične bele sipine tako spominjajo bolj na površje kakšnega vročega planeta kot gorovja z nizkimi temperaturami. Letovišče se nahaja v vasi z imenom Krasnaya Polyana, kar v prevodu pomeni »rdeča livada«. Mnogi so opozorili, da se te dni ime vasi res sklada z barvo njene pokrajine.

Nenavadno obarvan sneg turistov ni ustavil

Meteorologi so poudarili, da tovrstna sprememba za ljudi in živali ni škodljiva. Nenadno obarvanje snega so povzročile peščene nevihte iz severne Afrike in cvetni prah, obenem ni pričakovati, da bo še dolgo prisotno. Rumene sipine seveda niso ustavile tamkajšnjih turistov, ki so uživali »v marsovski pokrajini«, kot jo je poimenovala ena izmed turistk in dodala, da se počuti, kot da se v tem trenutku dogaja »apokalipsa«.