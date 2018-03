Samo po ZDA naj bi bilo okrog 800 večjih protestov, ki so posledica šolskega pokola na valentinovo v Parklandu na Floridi. Največ ljudi pričakujejo v Chicagu, Bostonu, Philadelphii, Miamiju, Minneapolisu, Houstonu, Los Angelesu, pa tudi v New Yorku. Protestniki nosijo transparente z napisi, kot so »knjige, ne krogel«, »šola je za učenje, ne za paniko« in podobno, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški predsednik Donald Trump se je sicer v petek iz Washingtona z družino odpravil na svoje posestvo Mar-a-Lago na Floridi, so se pa iz Bele hiše že odzvali, da »ploskajo pogumu številnih mladih Američanov«, ki izvajajo ustavno pravico do svobodnega izražanja mnenja. »Zaščita naših otrok je glavna prioriteta predsednika,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Protestniki mu sicer očitno ne verjamejo, saj so se zbrali tudi pred stolpnico v New Yorku, kjer ima domovanje. »Če se naši voditelji obnašajo kot otroci, potem morajo otroci prevzeti vodenje,« so zapisali na enega od transparentov. Trumpa so na transparentih tudi opozorili, da bodo leta 2020 tudi oni že imeli volilno pravico, še poroča dpa.