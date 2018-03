Do prihoda lovcev LD Koper, ki so o nenavadni dogodivščini srnjaka poročali na svojem facebook profilu, je živali včeraj uspelo priplavati do obale in priti iz morja. Mlad srnjak se je zatekel v javna stranišča na koprski tržnici, kjer je od onemoglosti obležal. Zanj so poskrbeli lovci iz LD Koper, ki so ga na območju Sermina izpustili v naravno okolje.

V koprski lovski družini so ob tem spomnili na plavalni podvig srnjaka izpred štirih let, ko je žival pretekla polovico mesta nato pa skočila v morje, iz katerega so s čolnom ga rešili uslužbenci marine. Opozarjajo, da mladi srnjaki v tem času iščejo nov življenjski prostor, zaradi urbanizacije in vse manjšega življenjskega prostora pa se divjad včasih znajde v mestu.