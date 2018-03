Trumpov ukaz pravi, da lahko minister za obrambo in drugi uradniki izvršne oblasti dovolijo izjeme, vendar pa velja prepoved služenja v vojski vsem osebam, ki so nezadovoljne s svojim spolom, vključno z osebami, ki potrebujejo bistvene zdravstvene potrebe z operacijami in zdravili.

Bela hiša je sporočila, da je predsednik s tem preklical svoj stari ukaz glede transseksualcev in obrambnemu ministru Jamesu Mattisu omogočil izvajanje nove politike, ki je bila sprejeta po intenzivnih študijah visokih častnikov, vključno z vojnimi veterani. Bela hiša trdi, da gre za ukrep v korist večje pripravljenosti, smrtonosnosti in učinkovitosti vojske.

Predsednik organizacije Kampanja za človekove pravice Chad Griffin je nemudoma obsodil Trumpov ukaz in sporočil, da gre za popolnoma neustavno in obsojanja vredno diskriminacijo. »Trump in podpredsednik ZDA Mike Pence vojski vsiljujeta skrajne predsodke, ne glede na ugovore uradnikov obeh strank ter ameriške javnosti,« je sporočil Griffin, ki kot kaže meni, da je za novim ukazom bolj Pence kot Trump.