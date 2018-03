»Parižan J. W., zdrav kot riba, se je v letih 1999 in 2000 trikrat cepil proti hepatitisu B,« je pripoved o odmevnem primeru, ki ga je obravnaval senat pod predsedovanjem Marka Ilešiča, slovenskega sodnika na sodišču EU, začel gost posveta Medicina, pravo in družba. Kmalu po cepljenju so se pri Francozu pojavile hude zdravstvene motnje: zbolel je za multiplo sklerozo. Leta 2006 je vložil tožbo proti proizvajalki cepiva, ki so jo po njegovi smrti leta 2011 nadaljevali svojci.

Močni indici obrnili dokazno breme Francosk