Če bi bilo vse tako, kot bi po nogometnih zakonih »moralo« biti, potem bi pred prijateljsko tekmo med Švedsko in Čilom govorili o dvoboju evropskega predstavnika, ki ga ne bomo gledali na letošnjem svetovnem prvenstvu, in južnoameriškega, ki zna biti v Rusiji eden tihih favoritov za visoka mesta. A zgodil se je drugačen scenarij – v evropskem delu dodatnih kvalifikacij za SP je Švedski uspelo senzacionalno izločiti štirikratne svetovne prvake Italijane, prvak zadnjega južnoameriškega prvenstva Čile pa je pogrnil v tamkajšnjih kvalifikacijah. Tako bo na današnjem obračunu formo za turnir 32 najboljših reprezentanc sveta pililo moštvo selektorja Janneja Anderssona, medtem ko pri nasprotniku krst na trenerski klopi pred novim tekmovalnim ciklom čaka 60-letnega Kolumbijca Reinalda Rueda.

»Čile ima izjemno reprezentanco. Na svetovnem prvenstvu ga ne bo le zaradi razlike v golih, a ne smemo pozabiti, da je bil lani v finalu pokala konfederacij, leta 2015 pa je osvojil Copo Americo. Čaka nas težka preizkušnja, a ravno to smo na poti proti svetovnemu prvenstvu tudi želeli,« je pred današnjo tekmo povedal švedski selektor Janne Andersson, ki mu sive lase povzročajo poškodbe Robina Olsena, Albina Ekdala in Jakoba Johanssona. »Situacija ni idealna, a poškodbe so sestavni del nogometa,« je pripomnil 55-letni strokovnjak, ki še vedno redno dobiva vprašanja o situaciji glede Zlatana Ibrahimovića. Šestintridesetletni letni napadalec se je po evropskem prvenstvu leta 2016 reprezentančno sicer upokojil, a pred časom novinarjem potožil, da pogreša vznemirjenje, ki ga je čutil ob igranju za Švedsko. »Njegove izjave ne spremenijo ničesar. Spoštujem odločitev, ki jo je sprejel pred časom. Če si je premislil, pa ga z veseljem vabim na razgovor,« je povedal Andersson. Mimogrede: Ibrahimović, ki je pred dvema dnevoma sporazumno prekinil pogodbo z Manchestrom Unitedom, se bo za konec bogate kariere odpravil še v ZDA, svoj prestop v Los Angeles Galaxy pa je v svojem slogu tudi uradno potrdil včeraj, in sicer preko velikega celostranskega oglasa, ki ga je zakupil v časniku LA Times.

Medtem ko je Ibrahimović torej ravno dobro zapustil Manchester United, pa se eden največjih zvezdnikov Čila Alexis Sanchez šele dobro privaja na življenje v tem klubu. Januarja je namreč k moštvu trenerja Joseja Mourinha prestopil iz Arsenala, do sedaj pa na desetih tekmah dosegel zgolj en zadetek. »Prvič v karieri sem zamenjal klub v zimskem prestopnem roku, zato je položaj zame povsem nov. A to ni izgovor. Odkrito povem, da sem pričakoval boljše predstave. Upam, da bom po vrnitvi v Manchester začel kazati igre, zaradi katerih je United zame odštel veliko denarja,« je povedal Alexis Sanchez in pripomnil, da je trenutno z mislimi pri reprezentanci. Ta ima ob tem, da se ni uvrstila na svetovno prvenstvo, tudi svoje notranje težave. Vratar Manchestra Cityja Claudio Bravo je namreč zavrnil poziv v izbrano vrsto, razlog pa naj bi se skrival v tem, da si je na mestu selektorja bolj kot Reinalda Rueda želel Julia Rodrigueza, s katerim je sodeloval na začetku kariere pri klubu Colo-Colo.

Švedska in Čile sta se doslej pomerila le enkrat, leta 2006 na prijateljski tekmi, ki se je končala z remijem (1 : 1).