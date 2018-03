Potem ko so košarkarji Krke v 3. krogu lige za prvaka v Stožicah klonili proti Olimpiji, jih to pot čaka nova težka naloga. Danes k njim v goste prihaja Rogaška, ki je ujela dobro formo. Novomeščani bodo optimizem črpali iz dosedanjih obračunov v letošnji sezoni. V rednem delu državnega prvenstva in 2. ligi ABA so se namreč s Slatinčani pomerili že kar štirikrat, trikrat pa parket zapustili kot zmagovalci.

Po razočaranju v pokalnem tekmovanju, ko so izpadli v polfinalu proti Šenčurju, pri Krki niso vrgli puške v koruzo. Trener Simon Petrov je vztrajal z začrtanim delom in verjel, da njegovo moštvo lahko igra precej bolje. To se je po drugem reprezentančnem premoru potrdilo, saj so Novomeščani odločno krenili v ligo za prvaka, v 2. ligi ABA pa so si zagotovili mesto na zaključnem turnirju. »Igramo dobro, zato nimam pripomb. Igralci dobro delajo in se borijo, kar je bil zame temelj za dvig,« je v Stožicah, kjer ga je pred tednom dni zmotilo sojenje, povedal trener Krke Simon Petrov. Dolenjskemu moštvu je dodatno energijo vlil novinec v moštvu Saša Zagorac, ki s svojimi izkušnjami in košarkarskim znanjem dela razliko in ki je bil na prvih treh obračunih venomer med najboljšimi posamezniki moštva. S predstavami v ligi za prvaka je zadovoljen tudi trener Rogaške Damjan Novaković. Slatinčani so za nameček med tednom slavili v 2. ligi ABA v Kopru proti Primorski. Zmagala je tudi Krka, a so Novomeščani morali na precej daljšo pot v Ohrid. Novakovića veseli strelska forma Američana Rashuna Davisa, vse bolje pa po vrnitvi po poškodbi igra tudi Mitja Nikolić.

Na drugi današnji tekmi se bosta tako Šentjur kot Šenčur želela približati vodilni četverici. Oba imata namreč trenutno po zmago in 2 poraza. Ilirijo, ki ne uspe ponoviti predstav iz rednega dela, čaka jutri težko gostovanje pri Primorski, ki po pokalnem naslovu odkrito računa tudi na naslov državnega prvaka. Helios, ki išče prvo zmago v ligi za prvaka, pa bo v ponedeljek gostil Olimpijo, ki je edina še brez poraza.

Liga Nova KBM, za prvaka, 4. krog, danes ob 19. uri: Krka – Rogaška, Šentjur – Šenčur, jutri ob 18. uri: Primorska – Ilirija, ponedeljek ob 19. uri: Helios – Olimpija, za obstanek, 4. krog, torek ob 19. uri: Podčetrtek – Zlatorog, sreda ob 19. uri: Hopsi – LTH Castings, ob 19.30: Celje – Sežana.