Da planiške prireditve ne bi bilo brez številnih pomočnikov, je že dolgo znano. Po letošnjih podatkih organizatorjev pri pripravah in izvedbi tekmovanja sodeluje kar okoli 600 ljudi. Vsak med njimi ima natančno določeno vlogo. Franc Koblar, ki se ga je ljubkovalno prijel tudi vzdevek Ata, velja za najstarejšega še dejavnega planiškega delavca. Letošnje leto za pripravo skakalnice skrbi že 60. po vrsti. »Že pet let govorim, da je tokrat zadnjič. Pa vsako naslednje leto spet pridem. Ko se bliža čas Planice, si moja glava premisli. Pa si rečem, če sem zdrav, sem lahko še letos tu,« dogajanje v svoji glavi opisuje 82-letnik.

Z vlakom do Rateč, naprej pa peš

V šestih desetletjih se je planiških spominov nabralo toliko, da bi o njih lahko pripovedoval ure in ure. Pa še za v časopis niso vsi, hudomušno pristavi. »Predvsem je bilo včasih precej stvari drugačnih, kot so danes. Do Rateč smo se tisti, ki smo pomagali, še lahko pripeljali z vlakom, od tam naprej pa smo šli do Planice peš.« Med takratnimi pomočniki so bili večinoma Ratečani, ki so poskrbeli za osnovno orodje – lopate, in drugi okoliški prebivalci. »Sprva še ni bilo te velikanke, na kateri tekmujejo zdaj, in smo pripravljali to skakalnico,« z naleta današnje letalnice s prstom pokaže v smeri proti Ratečam. »Najprej smo morali skakalnico prehoditi. Čisto preprosto, takole z nogami,« začne stopati na mestu. »Potem je bilo treba sneg poravnati z lopato. Za lopatami pa so teren poteptali teptači oziroma 'štamfarji',« opisuje dolgotrajne postopke, ki so delavce v Planico priklicali že dober mesec pred tekmovanjem. »Spomnim se, da smo na začetku tudi zalet 'poštamfali', smučino pa je vtrl prvi skakalec, ki se je spustil po njem. Nihče se ni ukvarjal z vrezovanjem smučine tako kot danes, ko kolegi temu posvečajo veliko pozornosti.«

Ker so vsa dela potekala ročno, saj ni bilo strojev, s katerimi si planiški delavci pri pripravi skakalnic pomagajo danes, je bilo to telesno zelo naporno. A podobno kot danes je bilo veliko stvari odvisnih od vremenskih razmer. »Nekega pravila, kakšno bo vreme, nikoli ni bilo. Pogosto je bilo lepo in sončno, tudi že precej toplo, da so mnogi delali brez zgornjih oblačil. Se je pa tudi dogajalo, da je na dan tekmovanja deževalo in smo tisti, ki smo skrbeli za urejenost skakalnice, ob njej stali pod dežniki,« poudarja Koblar.