Leon Magdalenc: Vsi prevarani in vsi izigrani

Bil je teden razočaranj. Seveda če ne štejemo zabavnega brskanja po truplih bivših bankirjev, ki ga je pripravila Lidija Hren v drugem delu iskanja vzrokov bančne luknje. Slika je bila jasna: vsi po vrsti so sumljivi. Eni so kradli, drugi samo držali vrečo, tretji pa le priskrbeli alibi. Vse v stilu vprašanja iz šale, kje živi pošten bankir; odgovor: se še ni rodil. Padec vlade pa je na televizije deloval depresivno. Čista praznina. Nekako tako, kot so prazni študentje, ko opravijo odločilni izpit. Nekaj si bo treba izmisliti ali pa še enkrat reclikirati stare zgodbe. Kakšna maketa, kakšna čakalna vrsta in kakšno čudno zaslužkarstvo.