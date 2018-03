Obračun med Muro in Nafto se zlahka primerja z derbijem med Mariborom in Olimpijo, menijo na skrajnem severovzhodu Slovenije. V to so prepričani celo tako zelo, da po zgledu spektaklov med madridskim Realom in Barcelono medsebojne dvoboje imenujejo kar pomurski el clasico. Da v teh dneh med navijači obeh klubov vlada manjša nogometna mrzlica, priča tudi podatek, da so si organizatorji zaradi velikega zanimanja lahko privoščili tudi dvig cene vstopnic. Slednje je bilo od četrtka dalje možno kupiti ne le v Murski Soboti, temveč tudi v Lendavi, kar je za drugoligaške tekme manj običajno.

Ob pogledu na prvenstveno razpredelnico se sicer zdi, da nogometaši Mure v Fazaneriji ne bi smeli imeti prezahtevnega dela. Varovanci trenerja Anteja Šimundže (na fotografiji) namreč pred drugouvrščeno ptujsko Dravo vodijo za devet točk, še pet točk več pa znaša njihova prednost pred tretjeuvrščeneimi Lendavčani. A na derbijih to ne šteje veliko, kar je pokazala že prva medsebojna tekma lanskega septembra, ko je Nafta navkljub dvema igralcema manj iztržila remi 2:2.

Velja dodati, da bo sosedski dvoboj odigran tudi na Dolenjskem, saj se bodo jutri v Novem mestu pomerili nogometaši Krke in Term Čatež.

2. SNL, 20. krog, jutri ob 15. uri: Roltek Dob – Jadran Dekani, Tabor Sežana – Veržej, Bravo – Brda, Drava Ptuj – Radomlje, Krka – Brežice Terme Čatež, pojutrišnjem ob 13. uri: Zarica Kranj – Rogaška, ob 15. uri: Fužinar Ravne – Ilirija 1911, Mura – Nafta.