Cekuta je bil namreč v zadevi Patria II obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora, ker naj bi upokojenega brigadirja Petra Zupana, ki je bil takrat zaposlen na ministrstvu za obrambo, napeljal, da mu je predajal zaupne dokumente o zadevi Patria. Cekuta bi se moral na prestajanje kazni zglasiti poleti, a je pred tem podal predlog za odlog prestajanja kazni iz zdravstvenih razlogov.

Okrožno sodišče je predlog po pridobitvi mnenja zdravniške komisije ministrstva za zdravje 15. septembra zavrnilo, na odločitev pa se je Cekuta pritožil na višje sodišče. Slednje je njegovi pritožbi ugodilo, poroča POP TV.

Zagovorniki Cekute so januarja v sporočilu za javnost namreč navedli, da je Cekuta pri vseh zdravstvenih zapletih, srčnem infarktu, operativnem posegu in pri hipoglikemični komi konec lanskega leta, ki je trajala 32 ur, utrpel trajne poškodbe možganov. Rehabilitacija je zelo negotova in nikakor ni mogoče napovedati, do katere mere so bo lahko stanje normaliziralo.

Obramba Cekute sicer razmišlja tudi o možnosti vložitve prošnje za pomilostitev zaradi njegovega zdravstvenega stanja in ker je priznan slikar. V uradu predsednika republike pa so za POP TV pojasnili, da takega predloga ne obravnavajo.