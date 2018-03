Ko nas je jezna občanka opozorila, da župan poziva ljudi v lokale k pitju, sprva nismo verjeli, da je mogoče denar iz občinske blagajne oziroma proračuna trošiti tudi za to, da ljudje pijejo alkoholne pijače. Toda preverjanje občankinih navedb je pokazalo, da Kranjčanke in Kranjčani v vsaj dveh lokalih (število sodelujočih v tej akciji namreč ni dokončno) za občinski kupon lahko na mizo dobijo tudi dva decilitra piva ali deciliter vina. Res pa je, da med ponudbo, objavljeno tudi na uradni spletni strani občine, ne prevladuje alkohol, ampak zlasti kava, brezalkoholni napitki in podobno.

Na občini smo izvedeli, da je akcijo zasnoval župan Trilar osebno, zanjo pa iz proračuna letos namenil 12 tisoč evrov, kar je na primer kar šestkrat več kot letno skupaj dobita iz proračuna dve društvi, ki v Kranju delujeta v boju proti alkoholizmu (2000 evrov). Anton Zvonko Horvat in Matjaž Pevc, predsednika društev zdravljenih alkoholikov iz Kranja, ki združujeta okoli 50 članov, sta izrazila nestrinjanje s tem, da občina na tak način v bistvu popularizira pitje alkoholnih pijač, ki jih za povrh plačuje kar iz javnih sredstev.

Sreda brez evra

Odziv na akcijo Kranj brez evra v četrtek, ko so občani prvič lahko dvignili kupone na občinski stojnici v središču mesta, ni bil najbolj množičen. Ena od prejemnic kupona, Kranjčanka Živa Bremec, pa pravi, da je »prav, da se vsaj kaj dogaja. Sama bom kupon porabila za kavico, ker pač večkrat pridem v mesto, alkohola pa ne pijem.« Povsem drugače razmišlja mestna svetnica in članica sveta zavoda za turizem Barbara Gunčar, ki je izrazila nezadovoljstvo nad takim zapravljanjem mestnega denarja »Župan za mnoge stvari rad reče, da v blagajni ni denarja, zdaj pa z res nepremišljeno akcijo dokazuje nasprotno,« je prepričana Gunčarjeva, ki je napovedala kandidaturo na lokalnih volitvah letos jeseni.

Čeprav naj bi vsak občan lahko dobil le en kupon, kakšnega posebnega nadzora ni, seveda pa lahko družina prejme kupon za vsakega člana. Z akcijo naj bi nadaljevali do konca leta in v njej trenutno sodeluje 6 lokalov v mestnem središču, prav v tistem nasproti občine pa za brezplačen kupon vsako sredo od zdaj naprej lahko dobite tudi deciliter refoška, haložana ali cvička. V enem od sodelujočih lokalov so pojasnili, da pri takšni akciji morajo biti zraven, saj bi sicer ljudje odšli h konkurenci, ki bo sprejemala občinske kupone. Za vsak kupon, ki ga gostinec prejme od gosta, ki je kupon dobil na občinski stojnici, gostinec od občine prejme 1 evro.

Ko smo se za stališče do take akcije obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje, so nam odgovorili, da »izpostavljenost alkoholu predstavlja tveganje za zdravje, več alkohola pa pomeni več škode.« Računsko sodišče se v konkretni zadevi ni moglo opredeliti do trošenja javnega denarja kranjskih davkoplačevalcev za zastonj napitke in tudi alkohol, ker je za njihovo opredelitev najprej potrebna revizija, v kateri pridobijo vse potrebne podatke.