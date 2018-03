Pok, pok, pok, pok V nedeljo je pokalo na vipavski hitri cesti, kje je nekega romunskega tovornjakarja obrnilo počez. Prejšnjo nedeljo je bila, če se še spominjate, huda zima in je snežilo in so zato v tovornjak eden za drugim kot v risanki prileteli še trije osebni avtomobili. Hujšega ni bilo, so pa policisti vozniku enega od avtomobilov izmerili več kot en promile alkohola v krvi in mu napisali ustrezno globo. V četrtek je bila že skorajda pomlad, a je pokalo ravno tako. Kar šest se jih je zaletelo eden v drugega na ljubljanski južni obvoznici. Promet je v jutranji konici malo obstal, prvi je pripeljal prehitro, ob premajhni varnostni razdalji pa še drugi in tretji in četrti in peti. In potem so zaletavčki vajo ponovili še v četrtek popoldne. Pet se jih je zaletelo. Gasilci so imeli veliko dela.

Nasankali so Šele ob koncu zime pa so se gorenjski policisti spomnili, da bi bilo dobro preganjati uporabnike motornih sani, ki norijo po zasneženih poljih, gozdovih in urejenih smučiščih. Lovili so jih v soboto zvečer na Krvavcu. In dva tudi ujeli. Takšna šala pa za ljubitelje divjih voženj z motornimi sanmi ni prav poceni. Policisti so jima namreč napisali zelo visoki kazni. 400 evrov vsakemu. Zdaj sta pa res nasankala.

Invalid Primorski policisti so nas obvestili o kraji invalidskega vozička. Zgodilo se je v občini Kanal sredi sobotnega popoldneva. Voziček je sivo-črne barve, njegova ocenjena vrednost pa je tisoč evrov. Neznanec ga je ukradel kar s hodnika enega od stanovanjskih blokov. Pa pustimo vrednost samega vozička ob strani, bolj nas žuli, kakšen človek moraš biti, da invalidu ukradeš pripomoček, s katerim je sploh lahko mobilen. Ja, v bistvu moraš biti invalid. V glavi! Ne vemo, ali gre za istega »invalida«, ampak v Kanalu je prav tako nekdo vlomil v prostore gasilskega društva in slovenskim nacionalnim junakom, kar gasilci nedvomno so, pobral cel kup orodja. Saj pravimo, invalid.

Stavkajoči policisti Morda cenjeno bralstvo ne ve (več), ampak slovenski policisti stavkajo. Glede na zadnjih nekaj dokaj uspešnih akcij in glede na polna policijska poročila, ki nam jih pridno pošiljajo iz vseh policijskih uprav širom države, bi rekli, da se stavka prav zelo ne pozna. In zato nam, da ne bi slučajno pozabili na njihovo stavko, s Policijske uprave Maribor vsak dan ob poročilu o dnevnih dogodkih pošljejo še naslednje opozorilo, ki ga navajamo kar dobesedno. »Policisti od 12. 2. 2018 stavkamo zaradi razvrednotenja našega poklica. Ker kljub izvajanju stavke čutimo odgovornost do državljank in državljanov ter celotne slovenske javnosti in njihove pravice do obveščenosti, vam posredujemo pregled dogodkov na območju PU Maribor v zadnjih 24 urah. Prosimo, da zaradi solidarnosti z vsemi stavkajočimi policisti, navedeno tudi poudarite pri objavi.« Najlepša hvala, dragi štajerski policisti, ki vam, da ne boste hudi, željo izpolnjujemo v tej zelo brani in šaljivi kronični rubriki.