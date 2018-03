Štirinajst let kasneje je Dacia sicer še vedno sopomenka za nizkocenovne avtomobile, ki pa množično prepričajo tudi zahtevnejše zahodnoevropske kupce. Zato ni čudno, da se njeni avtomobili prodajajo kot vroče žemljice, Dacia pa ima danes status največjega izvoznika med romunskimi podjetji in ustvarja blizu tri odstotke BDP.

2004. leta so predstavili logana, ki je bil prva dacia pod okriljem francoske znamke. Čeprav je na testnih trčenjih EuroNCAP prejel le tri zvezdice, je bil v osrednji in vzhodni Evropi prodajna uspešnica tudi zavoljo pettisočevrske cene.

Ne gre samo za tovarno in proizvodnjo, temveč so pomembni tudi oblikovalci, inženirji, tu imamo testni center. Poleg tovarne za proizvodnjo avtomobilov je tu še tovarna avtomobilskih delov, se pravi motorjev, menjalnikov in šasij. Sicer pa letno izdelamo okoli 350.000 avtomobilov.

Jerome Olive, do leta 2013 prvi človek Dacie v Romuniji

Razkošje za vrh romunske komunistične partije

Romunka, ki jo domačini prepoznajo kot pravo dacio, je bil model 1300, ki so ga leta 1969 pokazali celo na pariškem salonu. Najrazkošnejša različica je bila rezervirana za vrh komunistične partije. Proizvodnja je bila omejena, tehnološkega napredka ni bilo. Pravzaprav sta bili besedi napredek in inovacija prepovedani, saj si ju vodstvo države ni želelo, kar je znamko dušilo. Zanimivo, da so avto lastniki prilagajali svojim potrebam, zato je izvirnih modelov 1300 na trgu malo, cene pa rastejo. Sploh za vozila, ki so bila namenjena izvozu. Krožila je namreč anekdota, da sta bila v tovarni dva tekoča trakova, z enega so pošiljali avte za potrebe domačega trga, z drugega precej kakovostnejše, namenjene tujcem.

14.001 delavec je danes zaposlen v tovarni Mioveni, ob Renaultovem prevzemu jih je bilo 27.560. Sprva je bil v tovarni le en robot, danes jih je blizu 100.

185 € je bila povprečna plača v tovarni leta 2004, danes je 880 evrov, kar je dvanajstkratnik romunskega povprečja.

60 % vseh romunk prodajo v zahodni Evropi. Leta 2016 so skupno prodali 320.344 vozil, dobiček je dosegel 100,6 milijona evrov.

7 različnih osebnih in dostavnih vozil danes Dacia trži v Sloveniji, od malega sandera do večjega limuzinskega in karavanskega logana, terenskega dusterja in enoprostorskega lodgyja. Lani so bili šesta najbolje prodajana znamka, Slovencem so predali ključe 3785 osebnih vozil.

2008. leta je Dacia postala sponzor nogometnega kluba Udinese, novi stadion v Vidmu pa se imenuje Dacia Arena.