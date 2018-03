Življenje po drugi svetovni vojni ni bilo enostavno, saj je vsega primanjkovalo. Kljub temu je vsaj na videz normalno teklo naprej, le znajti se je bilo treba. Plod iznajdljivosti je tudi štirikolesnik, katerega idejo so udejanjili v vsega enem letu. Ideja, pod katero so se podpisali pri Roverju, je bila vsaj na papirju enostavna – potrebujemo avto, ki bo kos vožnji tudi po zahtevnem terenu, uporabljali pa ga bodo predvsem kmetje. Se pravi rover za podeželje (land). Nastal je land rover.

Britanska avtomobilska znamka je v predvojnih časih slovela predvsem po luksuznih avtomobilih, po katerih pa logično po vojni ni bilo posebnega povpraševanja. Ker je bila njihovo tovarna v Coventryju v bombardiranju uničena, so iskali nadomestno in jo našli blizu Birminghama, a so kmalu ugotovili, da projekt ne bo finančno vzdržen. Zato ga je bilo treba poceniti. Maurice Wilks, odgovoren za dizajn, je tako dobil idejo, da bi naredil avto, katerega osnova bo Jeepov terenec willys, ki se je proslavil med vojno, in bo nekakšna mešanica med manjšim tovornjakom in traktorjem.

Volanski obroč je bil sredinsko vgrajen

Prvi prototip je bil nekaj posebnega zaradi sredinsko vgrajenega volanskega obroča, motor in menjalnik so si sposodili pri roverjevi limuzini P3, podvozje pa pri jeepu. Ker so bile zaloge jekla omejene – britanska vlada jih je omejila na proizvodnjo največ 1100 vozil na leto – je bila karoserija iz zlitine aluminija in magnezija. Celo barva je bila omejena na različne odtenke zelene, kot so jih pač uporabljali med vojno. Želja odgovornih je bila, da bi avto proizvajali največ tri leta in tako prišli do prepotrebnega denarja za razvoj resnega avtomobila, a serija 1, kot so land rover poimenovali pred predstavitvijo na salonu v Amsterdamu leta 1948, je naletela na nepričakovano dober odziv. S časom se je sicer izkazalo, da je notranjost preveč špartanska, 1,6-litrski bencinski motor z močjo 50 konjev pa prešibak. Opremo so tako po želji nadgradili z usnjenimi sedeži in grelnikom, karoserija pa je lahko bila tudi iz lesa, kar je proizvodnjo seveda občutno podražilo. Kljub temu se je avto, ki so ga razkošno opremili pri podjetju Tickford, ki je tedaj sodelovalo tudi z Rolls-Royceom, prodajal kot vroče žemljice.

Že prvo leto so jih prodali 8000, veliko so jih izvozili. Land rover je bil zasnovan kot komercialno vozilo, zato je bil kupec oproščen nakupnega davka, slabost takšne zasnove pa je bila maksimalna hitrost, ki je bila na britanskih cestah zakonsko omejena na 48 kilometrov na uro. Največja zamera je letela na prostor za potnike in prtljago, zato so sledile različice s povečano medosno razdaljo (v osnovi je bila vsega 2,03 metra), največja med njimi iz leta 1956 (2,77 metra) pa je ponujala prostor za deset potnikov.

»Edina orodja, ki smo jih imeli, so bili kladiva, žage in preproste zložljive stiskalnice. Obliko avta smo skicirali na ostankih papirja. Meritev nismo opravili, rečeno nam je bilo, naj naredimo, kar lahko, vendar brez ustreznih orodij. Zato ni čudno, da niti dva od teh prvih avtomobilov nista bila enaka,« se razvoja serije 1 spominja danes 86-letni Bert Gosling.